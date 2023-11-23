«Каждый видит в России что-то своё…» Госидеология в Конституции РФ может обернуться большими проблемами

Введение в Конституцию РФ государственной идеологии может привести к большим проблемам для страны и государства. Такое мнение высказал политолог, глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков, комментируя соответствующее предложение руководителя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. По оценке эксперта, любая фиксация той или иной идеи нарушает баланс спутанной российской системы.

«Про патриотизм, согласно Салтыкову-Щедрину (пока не запрещен в РФ), говорят тогда, когда проворовались. Про идеологию говорят тогда, когда у власти заканчиваются какие-то внятные смыслы. РФ долгое время выживала политически именно на хрупком фундаменте неопределённости и потсмодернизма. Образа будущего у нас нет, ровно по той причине, что любая фиксация той или иной идеи нарушает баланс нашей спутанной системы, имеющей протеевский образ. Проще говоря, каждый видит в России что-то свое: кто-то живет в мифе советского прошлого, кто-то – в великодержавности времен древних королей, а кто-то – в фантастическом будущем. На деле же, почти любое действие имеет простую меркантильную составляющую, где та или иная великая идея используется в качестве красивой обертки или подслащенной пилюли», – пояснил Гращенков в своем телеграм-канале.

Как считает политолог, отсутствие идеологии является не ошибкой, а необходимостью. «Это не баг, а фича. Во-первых, любая идея – это конфликт. Любое слово требует пояснений и сразу же мы увидим, как разные группы по-разному трактуют одно и то же понятие. Тому свидетельство мгновенные срачи в любой среде, хоть либеральной, хоть патриотической, когда даже близкие по духу люди начинают спорить, как именно надо Родину любить», – отметил он.

«Идея не может быть фундаментом для эффективного управления. Мир идей неминуемо приводит любое государство к скорому финалу, так как условное светлое будущее вкупе с великим прошлым, обычно плохо бьются с реальностью настоящего. Такие государства могут ярко гореть или тихо тлеть какое-то время, но выгорание – неизбежно. И в постиндустриальную эпоху срок жизни таких государств сокращен до минимума, а впадение в «новое средневековье» – бесплодная попытка дважды войти в одну и ту же реку», – полагает эксперт.

По его мнению, идеология никому не нужна. «То, о чем говорит тот же Бастрыкин – это не идеология, а просто циркуляр, согласно которому «силовикам» легче было бы делать свою работу, опираясь на какой-то свод принятых правил. «Правда – это то, что в данный момент считается правдой», – говорил друг Мюнхгаузена в одноименном фильме. Поэтому и Конституцию и возможность «закрепить» в ней идеологию, силовой блок воспринимает не как догмат, а как генеральное руководство к действию. Это просто попытка очертить рамку, кто тут друг, кто враг, а кто – так», – уточнил Гращенков.

Москва, Мария Соколова

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