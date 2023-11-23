Саммит ОДКБ в Минске: лидеры государств договорились о развитии системы кризисного реагирования

Сегодня в Минске по итогам саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в котором принял участие президент РФ Владимир Путин, подписан пакет документов, в том числе о мерах по развитию системы кризисного реагирования.

Как уточнили в пресс-службе Кремля, на саммите обсуждались ключевые вопросы взаимодействия членов ОДКБ, включая дальнейшее совершенствование системы коллективной безопасности, а также актуальные международные и региональные проблемы.

В своем выступлении президент РФ обратил внимание, что в рамках организации заработал Координационный совет ОДКБ по биологической безопасности. «В фокусе его внимания – вопросы предотвращения угроз, связанных с разработкой и применением биологического оружия, обеспечения радиационной, химической и медицинской защиты», – уточнил Путин, отметив расширение военно-технического сотрудничества между государствами – членами ОДКБ.

Отметим, что в саммите участвовали, кроме главы российского государства, президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон.

Минск, Светлана Антонова

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