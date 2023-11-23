«Нам не хватает прагматизма»: насаждение идеологии сверху закрепляет кастовость общества

Искусственное насаждение идеологии является попыткой закрепить кастовый характер общества и превратить граждан в послушный электорат, считает политолог, глава Политической экспертной группы Константин Калачев. Комментируя предложение руководителя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о необходимости прописать в Конституции идеологию государства, эксперт отметил, что российскому обществу сейчас не хватает прагматизма.

«Попытки искусственного формирования и насаждения идеологии сверху, которые периодически возникают в информационном пространстве, это поиски «Святого Грааля», позволяющего закрепить роль ищущего, кастовый характер общества, отлить в граните нынешние рейтинги, превратить население в преданный, послушный и на все согласный электорат, а вишенкой на торте предложить ему сверхидею для сверхусилий», – пояснил Калачев в своём телеграм-канале.

При этом политолог обратил внимание на опыт прошлого и подчеркнул, что «изобрести идеологию искусственно нельзя». «Идеология возникает на основе критики или апологетики настоящего и предложения будущего. С апологетикой и будущим есть проблемы. Вся нынешняя система была построена на ситуативном реагировании и идеализации прошлого, рессентименте и реваншизме. Если опираться на прошлое, то можно вспомнить, что основу официальной идеологии в 19-м – начале 20 века составляла единая триада – «православие, самодержавие, народность». И не надо ничего придумывать. Если это не устраивает, то есть ленинское наследие и сталинский этатизм с культом лидера. Можно даже скрестить ужа и ежа», – считает он.

«А вот нового ничего придумать нельзя. Ибо всё уже было. Да и не надо. 21-й век – это смерть всех «измов», за исключением исламского радикализма и прагматизма. Именно последнего нам и не хватает!» – заключил Калачев.

Москва, Мария Соколова

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