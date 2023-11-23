Синоптики обещают Москве обильные снегопады

В ближайшие дни в московском регионе ожидается снежная погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, самые обильные осадки нужно ожидать к началу новой недели – за два дня, 26 и 27 ноября, прирост снега возможен до 20 см.

В пятницу, 24 ноября, ночью также вероятен снег, местами сильный. При этом температура в Москве составит -8...-6°, по области -10...-5°. Днем осадки продолжатся, но станет теплее – в столице -4...-2°, в Подмосковье -6...-1°. Возможны гололедица и снежные заносы на дорогах.

В субботу, 25 ноября, вновь вероятен небольшой снег, местами умеренный. Ночью в Москве -8...-6°, по области -10...-5°. Днем в столице -3...-1°, по области -5...0°.

В воскресенье, 26 ноября, ночью местами опять ожидается небольшой снег при температуре в Москве -7...-5°, по области -10...-5°. Днем осадки продолжатся. Температура в столице -3...-1°, в Подмосковье -6...-1°. При этом возможен порывистый ветер до 15 м/с.

В начале новой недели снегопады продолжатся.

Москва, Светлана Антонова

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