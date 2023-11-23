Угроза нацбезопасности: в СПЧ предложили приравнять коррупцию к измене Родине

Коррупцию давно надо приравнять к измене Родине на фоне исходящих от нее угроз национальной безопасности. Об этом заявил член Совета при президенте РФ по правам человека, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. По его оценке, в зоне риска непрозрачность расходования значительно выросших бюджетных ассигнований, в том числе на импортозамещение, цифровизацию, ЖКХ и благоустройство территорий.

«Коррупцию давно надо приравнять к измене Родине, а коррупционную деятельность «бизнес»-групп – к угрозе национальной безопасности. Для этого в Национальном антикоррупционном комитете возобновлена работа по анализу конкретных отраслей на предмет выявления коррупционных практик и коррупционных рисков», – отметил он в своём телеграм-канале.

Среди причин беспокойства Кабанов назвал «значительное увеличение объемов бюджетных трат и стратегических проектов во всех сферах», что фактически является «основным источником «добычи» для бизнеса». «С учетом санкций и внешнего давления многие процедуры, которые должны были обеспечивать некую «прозрачность» при бюджетных тратах, свернуты и не только в оборонной отрасли. И это объяснимо. Однако новых механизмов для эффективного усиления контроля и противодействия злоупотреблениям так и не было предложено. Соответственно, растет вероятность преступных проявлений и деяний, связанных с хищением бюджетных средств», – подчеркнул он.

«Кроме того, значительная часть олигархических групп в результате западных санкций понесли очень серьезные финансовые потери и, значит, они с особым усердием начнут восстанавливать «отобранное благосостояние». А поскольку в частном секторе средств на порядок меньше, чем в бюджетном, то именно на него и будет направлена основная нагрузка. Даже в мелочах, вроде приобретения новогодних подарков и закупок корпоративной сувенирной продукции, сегодня в ряде бюджетных учреждений отмечается значительный рост стоимости (выше рынка), что как раз связано с возросшей алчностью коммерсантов и их карманных чиновников, а также с ослаблением контроля», – пояснил глава антикоррупционного комитета.

При этом особое внимание Кабанов обратил на цифровизацию, которая остается «самой непрозрачной, практически бесконтрольной» сферой. «Изначально эта отрасль строилась по схеме, дающей максимальные возможности для многомиллиардных злоупотреблений. До сих пор в ней отсутствует эффективная система аудита проектов, обоснованности их принятия, цены, качества выполнения», – пояснил он.

«Импортозамещение также остается в зоне высокой степени риска. Особенно после того, как так и не были заданы вопросы, куда все-таки делись сотни миллиардов, выделяемые на эту программу аж с 2014 года. ЖКХ, благоустройство территорий тоже держится в списке антилидеров. И эту систему до сих пор никто даже не начал менять. Хотя ещё в самых первых Национальных планах по противодействию коррупции эта отрасль определялась как отрасль с высокой степенью коррупционного риска», – подытожил Кабанов.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»