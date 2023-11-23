Сердюков назначен начальником Объединенного штаба ОДКБ

Генерал-полковник Андрей Сердюков утвержден в должности начальника Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом говорится в официальном сообщении на сайте организации.

Также сообщается, что главы государств-членов ОДКБ обстоятельно обсудили актуальные проблемы международной и региональной безопасности, а также основные итоги деятельности организации в межсессионный период. «Приняты решения по важным вопросам деятельности ОДКБ, в том числе пакет документов по кризисному реагированию. Была дана высокая оценка деятельности белорусской стороны в качестве председателя организации», – говорится в сообщении.

Сердюков родился 4 марта 1962 года в поселке Углегорский Тацинского района Ростовской области. Был участником войн в Чечне. В 2016-2022 годах он командовал Воздушно-десантными войсками России. Затем возглавлял группировку войск ВС РФ в Сирии. С 7 января 2022 года он руководил Коллективными миротворческими силами ОДКБ в Казахстане.

Минск, Мария Соколова

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