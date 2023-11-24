Глобальная турбулентность у «черты» большой войны: переустройство мира становится реальностью

Россия имеет все возможности сыграть выдающуюся роль в переустройстве мира, но одними лозунгами не обойтись. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов. По его оценке, на международной арене в условиях усиливающейся турбулентности уже наблюдается изменение вектора дальнейшего развития.

«Сегодняшние новости хорошо отражают турбулентность в мире… В Хельсинки жители несут цветы к подбитому российскому танку Т-72. Скорее всего, официальные власти Финляндии полагали, как власти других НАТО-вских стран, что подобные символы будут как-то работать на их антироссийские догматы, а люди несут цветы каждый день. Другой масштаб даю: относительно недавно [президент США] Джо Байден заявил, что человечеству нужен новый миропорядок – ни больше, не меньше. Тоже старик Байден и его спичрайтеры понимают, что мир находится действительно в эпохе перемен», – отметил Климов, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве.

Сенатор обратил внимание на похожие процессы во всех точках мира. «В Нидерландах удивило всех, что Герд Вилдерс, крайне правый, как его там характеризуют, собрал большинство практически без затрат и прошел в парламент Нидерландов. Я, кстати, с ним знаком давно. Это точно не человек, которого можно назвать пророссийским, но он борется за права Голландии и голландцев так, как он это понимает. Но, тем не менее, истеблишмент ЕС в шоке, потому что это не единственное проявление. «Альтернатива для Германии» (АДГ) в ФРГ потребовала от правительства Шольца уйти в отставку. По их данным, две трети населения эти требования разделяют. Но, судя по росту популярности АДГ, то действительно под этим что-то есть, не просто слова», – уточнил он.

«Украинская антироссийская уже зашла в тупик. События на Ближнем Востоке – кажется, договорились о гуманитарной паузе серьезной… Но это само по себе не решение конфликта… В Бразилии Болсонару и правые силы проамериканские фактически были заменены, им на смену пришли другие люди – президент Лула там сейчас, и «Партия трудящихся» стала правящей. И лозунги у них, мягко говоря, не проамериканские. Буквально вслед за этим получаем известие из Аргентины. Там наоборот проамериканские популисты пришли к власти… Это говорит о разнонаправленности движений, почему мы и говорим о международной турбулентности», – подчеркнул сенатор, добавив в этот список ряд других событий – охватившее всю Африку движение против неоколониализма, противоречия вокруг Тайваня и обострение на Корейском полуострове, куда «США уголек подбрасывают без всякого стеснения».

Как считает Климов, попытка удержать однополярный мир вредит даже его гегемонам. «Тот же Байден в начале 22-го года говорил, что доллар (в РФ) будет за 200 рублей, сумасшедшие цифры падения нашего ВВП. Теперь выясняется, что рост экономики РФ резко опережает рост экономики того же ЕС… То же можно сказать про бюджет. Дефицит бюджета США и какие-то переносы принятия бюджета, «шатдауны» сменяют один другой. И этот долг за $33 трлн – национальный долг США возрастает с жуткой скоростью. Рекомендую всем посмотреть счетчик в Интернете – там миллиарды просто щелкают, как раньше в такси счетчик работал. Это, конечно, совершенно жуткие темпы и в этом смысле стабильность американского внутреннего госустройства вызывает всё больше вопросов, причем – у самих американцев», – пояснил он.

«Могу до утра перечислять эти примеры, их очень много. Но это же не сегодня началось. Хочу напомнить, 15 лет назад в 2007 году в Мюнхене Владимир Путин выступил с речью. И он говорил о том, что наступает эра этой самой турбулентности. И наступает она потому, что попытка удержать однополярный мир начинает вредить всему человечеству, включая тем, кто этот однополярный мир поддерживает. Всем рекомендую перечитать эту речь. Она очень современно звучит. Это предупреждение получает все бОльшие и бОльшие подтверждения. То, что сейчас происходит, – это не какой-то набор сиюминутных разнонаправленных процессов. Это действительно свидетельство того, что мир нуждается в серьезнейших переменах. И эти перемены, так или иначе, всё равно наступают. Но лучше, если б они наступали не при том, чтобы мир перешел опасную черту, и не началась страшная большая война или не случился еще какой-нибудь коллапс экономический или, не дай Бог, рукотворный технологический», – отметил сенатор.

В этой связи Климов обратил внимание, что сейчас идёт «очень мощное глобальное состязание за умы и сердца людей, и одним чиновникам здесь, конечно, не справиться». «Необходимо включение общества и разного рода общественно-политических сил… Очень важно провести консолидацию этих сил в интересах всего человечества. В этом отношении Россия может и должна сыграть выдающуюся роль. У нас для этого многое есть. Понятно, что мы здесь должны действовать в коалиции с теми государствами, которые способны вести за собой мировое большинство. Но это серьезная большая работа. Здесь на одних лозунгах далеко не уедешь», – подытожил Климов.

Москва, Мария Соколова

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