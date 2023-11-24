Армия России улучшила позиции на Купянском и Южно-Донецком направлениях СВО

Российские войска за последнюю неделю – с 18 по 24 ноября – отразили почти 60 атак ВСУ и уничтожили более 4 тысяч боевиков. В то же время, как говорится в сводке министерства обороны о ходе специальной военной операции, противник потерял десятки бронированных машин и несколько танков, самолет Миг-29 и вертолет Ми-8, а также 176 беспилотников.

В оборонном ведомстве уточнили, что на двух направлениях ВС РФ улучшили свои позиции. В частности, на Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск улучшили положение по переднему краю на отдельных участках и отразили 13 атак противника. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов: Синьковка, Ивановка, Загоруйковка, Кисловка и города Купянск Харьковской области. Потери противника за неделю составили свыше 305-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.

Вместе с тем на Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции, а также отражены две атаки противника. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение нескольким подразделениям ВСУ около Новомихайловки, Старомайорского, Никольского, Шевченко, Новодонецкого и Константиновки. Потери противника составили свыше 625-ти военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 16 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии.

Судя по сводке минобороны РФ, самые ожесточенные бои идут на Донецком направлении, где «Южной» группировкой войск отражены 22 атаки противника и нанесено огневое поражение живой силе и технике близ Марьинки, Курдюмовки, Васюковки, Артемовска, Андреевки и Клещеевки. За прошедшую неделю потери противника на данном направлении составили более 1680-ти военнослужащих убитыми и ранеными, четыре танка, десять боевых бронированных машин, 18 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии.

На остальных направлениях российские войска успешно отразили 21 атаку ВСУ, уничтожили три танка, около тридцати бронированных машин, почти полсотни автомобилей и около двух десятков оружий полевой артиллерии. Потери противника составили более 1,5 тысячи боевиков. При этом на Херсонском направлении ВСУ предпринимали неудачные попытки высадки боевых групп на островах и левом берегу Днепра. Захвачены в плен 39 украинских военнослужащих, уничтожено 12 лодок.

Всего оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками группировок войск ВС РФ в течении недели уничтожены: радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Морской авиацией в акватории Черного моря уничтожены 12 безэкипажных катеров ВСУ, следовавших в направлении полуострова Крым.

Средствами противовоздушной обороны в течение недели сбиты: самолет Миг-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожены 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха», две противокорабельные ракеты «Нептун», а также 176 вражеских беспилотников.

Москва, Светлана Антонова

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