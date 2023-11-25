Журналист Борис Максудов награжден орденом Мужества посмертно

Погибший в результате атаки украинского беспилотника корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов, работавшего в зоне специальной военной операции, награжден орденом Мужества посмертно. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Максудова Бориса Бахтияровича – корреспондента информационного канала «Россия-24» филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная компания «Телеканал «Россия», город Москва (посмертно)», – говорится в документе.

Как сообщал «Новый День», Максудов был ранен 22 ноября в результате атаки украинского беспилотника в Запорожской области. 23 ноября стало известно о его смерти. В эфире телеканала «Россия 24» сообщалось, что корреспондент скончался от ран, не приходя в сознание.

Москва, Светлана Антонова

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