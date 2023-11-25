Система обороны с использованием «зубов дракона» получила широкое признание на мировой арене и ее начали использовать многие страны для укрепления собственных границ. Первым ее придумал использовать ныне покойный глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Ее результативность в зоне СВО привлекла внимание множества государств, в том числе Эстонии и Финляндии. Они принялись перенимать опыт «Оркестра» и начали выстраивать собственные заграждения по типу тех, что разработал бывший лидер «музыкантов».

«Зубы дракона» используются в известной на весь мир «Линии Суровикина», в комплексе с противотанковыми рвами, опорными пунктами, траншеями и многокилометровыми минными полями. Вся эта система дополнительно поддерживается огнем артиллерии и авиации.

Кроме того, у нее существует специальная система логистики ГСМ, МТО, боеприпасов и медицинской помощи. А об ее полном устройстве, возможностях и составе всегда имеет полную информацию только один человек, что исключает утечку информации и повышает ее обороноспособность.

Москва, Светлана Антонова

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