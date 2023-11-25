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Суббота, 25 ноября 2023, 16:07 мск

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Россия направила 15 тонн гуманитарной помощи в сектор Газа

Фото: МЧС России

Спецборт МЧС России доставил 15 тонн гуманитарной помощи для населения Газы. Об этом говорится в сообщении российского министерства.

В МЧС уточнили, что доставлены продукты, включая детское питание, а также средства личной гигиены, постельное белье, пледы и спальные мешки.

«В Египте гуманитарный груз будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца. Там его перенаправят жителям сектора Газа», – уточнили в ведомстве.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Ближний Восток

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