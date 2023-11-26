Поток виски в Россию увеличился в 4 раза

По итогам 9 месяцев Россия импортировала виски на $262,5 млн, что это почти вчетверо больше января-сентября прошлого года. Помимо роста поставок из Китая наметилась тенденция увеличения импорта из Армении, а лидером остается Прибалтика.

Львиная доля всего объема поставок этого напитка вновь пришлась на Латвию: прибалтийская республика отгрузила продукции на $190,6 млн. При этом по сравнению с прошлым годом поставки выросли более чем в шесть раз. Заметно нарастила объемы поставок и расположившаяся на втором месте Литва, отгрузившая в денежном выражении в девять раз больше виски, чем в прошлом году – на $28,9 млн, выяснили журналисты РИА «Новости», проанализировав статистику крупнейших поставщиков этого напитка.

В пятерку лидеров вошли также Великобритания ($10,4 млн, снижение по сравнению с прошлым годом на 18%), Франция ($7 млн, рост поставок в 1,5 раза) и увеличившая в 2,5 раза отгрузки Армения ($5,6 млн). При этом Армения вытеснила Испанию из числа крупнейших импортеров виски в Россию.

Испания в этом списке опустилась с третьего на седьмое место. В этом году она поставила виски на 30% меньше, чем в январе-сентябре 2022 года – всего на $3,7 млн. Китаю при этом удалось ворваться в десятку крупнейших поставщиков. Поднебесная поднялась с 12 места на девятое. За год страна нарастила поставки более чем впятеро, отгрузив виски почти на $2 млн, свидетельствуют данные национального статистического ведомства.

Москва, Светлана Антонова

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