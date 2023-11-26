На Москву обрушится рекордная «чёрная» метель

В Москве во второй половине дня ожидается сильный снегопад, который может стать рекордным за последние полвека. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, осадки будут сопровождаться порывистым ветром до 17 метров в секунду.

«На Москву обрушится «чёрная» метель! Таких снегопадов в этот день не было почти полвека», – заявил синоптик в своём телеграм-канале.

Тишковец отметил, что Балканский циклон, набирающий силы в западной акватории Черного моря, за предстоящие сутки совершит стремительный 1000-километровый марш-бросок, неся с собой штормовую погоду. «В результате в Москве вечером в воскресенье начнется снегопад, который в ночь на понедельник и в утренние часы, экстремально усилится. Порывы будут достигать 17 м/с, поднимется «черная» метель, а видимость время от времени будет ухудшаться до 100 метров и менее – наступит коллапс в авиа и транспортном сообщении», – прогнозирует метеоролог.

По его оценке, за сутки в городе может выпасть до 26,5 мм осадков или 50% от месячной нормы, а значит, будет побит рекорд дня по количеству выпавших осадков почти полувековой давности, который держится 1977 года.

«Московские сугробы начнут расти как на дрожжах – снежный покров с 15 см увеличится до 23 см, что более, чем в 3 раза выше положенной нормы», – уточнил Тишковец.

Москва, Светлана Антонова

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