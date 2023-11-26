Российские банки выступили против отмены комиссии при оплате услуг ЖКХ

Национальный совет по финансовому рынку (НСФР) заявил о несогласии банков с планами об отмене комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Письмо, в котором представлена консолидированная позиция кредитных организаций, направлено в Банк России, правительство, Совет Федерации и спикеру Госдумы Вячеславу Володину, который является одним из авторов соответствующего законопроекта.

По мнению финансовых организаций, введение запрета приведет к вынужденной оптимизации бизнес-процессов, из-за чего банки ухудшат условия обслуживания клиентов, цитирует РБК обращение НСФР. В частности, как считают кредитные организации, снизится доступность услуг по приему платежей для граждан из-за сокращения существующей платежной инфраструктуры, в том числе за счет резкого сокращения числа банковских платежных агентов, услуги которых практически полностью оплачиваются за счет комиссионных доходов.

Вследствие снижения качества платежных услуг и доступности соответствующих сервисов вырастет недовольство граждан, а банки будут вынуждены снизить проценты по вкладам, повысить процентные ставки по кредитам, а также увеличить тарифы по иным финансовым услугам, чтобы покрыть расходы на бесплатное проведение платежей за услуги ЖКХ и поддержание платежной инфраструктуры, говорится в письме банкиров.

По их мнению, вырастут риски хищения денежных средств банковских клиентов из-за сокращения у банков, особенно региональных, объема средств, ранее инвестировавшихся в развитие систем предотвращения мошеннических действий при осуществлении переводов денежных средств. При этом банки-эквайеры прекратят прием переводов за услуги ЖКХ с карт других банков, чтобы не платить комиссию банку-эмитенту, так как не смогут компенсировать расходы.

Если запрет будет установлен только для граждан, получающих пенсии и льготы, то это «заслуживает поддержки», говорится в письме. Однако, как отмечают банки, никаких расчетов или обоснований в подтверждение данного предположения разработчиками поправок представлено не было.

Законопроект об отмене банковской комиссии при оплате услуг ЖКХ был внесен в Госдуму в феврале 2020 года группой депутатов от «Единой России» во главе с Володиным, принят в первом чтении в апреле того же года. В ноябре 2023 года спикер Госдумы поручил депутатам рассмотреть законопроект в приоритетном порядке и принять его до конца года, чтобы в 2024 году комиссии были отменены. Инициативу по отмене комиссий в 2020 году поддержал президент России Владимир Путин, назвав их «квазинагрузкой».

Москва, Светлана Антонова

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