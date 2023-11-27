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Понедельник, 27 ноября 2023, 12:20 мск

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Сильный снегопад и ледяной дождь: в Москве объявлено штормовое предупреждение

В Москве вновь объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий в связи с ожидающимся очень сильным снегопадом и ледяным дождем. Об этом говорится в сообщении столичного главка МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 10:00 до 13:00 27 ноября местами в Москве ожидается очень сильный снег. Местами ледяной дождь, сильный гололед», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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