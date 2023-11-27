В московском регионе сохранится снежная погода

В московском регионе в ближайшие дни сохранится снежная погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, температура воздуха опустится – будет подмораживать.

Во вторник, 28 ноября, вероятен небольшой снег. Температура ночью и днем в Москве -5...-3°, по области -8...-3°. Ветер южной четверти 6-11 метров в секунду, а местами порывы до 15 м/с. Гололедица.

В среду, 29 ноября, местами также возможен небольшой снег. Температура ночью в Москве -13...-11°, по области -15...-10°. Днем в столице -7...-5°, в Подмосковье -8...-3°. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, днем местами порывы до 17 м/с. Гололедица.

В четверг, 30 ноября, ночью ожидается сильный снег при -9…-4°. Днем также прогнозируется снег при околонулевой температуре.

В пятницу, 1 декабря, также вероятен снег. Температура ночью -11…-6°. Днем температура -7…-2°.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube