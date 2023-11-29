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Среда, 29 ноября 2023, 18:21 мск

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Госдума ратифицировала соглашение с Оманом об избежании двойного налогообложения

Сегодня нижняя палата российского парламента ратифицировала соглашение между правительствами РФ и Султаната Оман об устранении двойного налогообложения. Как уточнила пресс-служба Госдумы, изначальный текст соглашения был подписан сторонами еще в 2001 году, однако Россия приостановила ратификацию документа в 2009 году в связи с действовавшими в Омане низкими налогами по дивидендам и процентам.

В 2019 году по инициативе Омана начались переговоры о заключении нового соглашения, которое было подписано 8 июня 2023 года. Документ затрагивает вопросы налогообложения доходов от международных перевозок, что интересует Оман с точки зрения развития воздушного сообщения с РФ. Также в ходе переговоров удалось добиться повышения Султанатом ставок налога у источника по дивидендам, процентам и роялти.

Документ направлен на недопущение двойной уплаты российскими и оманскими юридическими лицами налога с одного и того же дохода. Соглашение распространяется на налоги с общей суммы дохода или его частей и действует в отношении лиц, имеющих место жительства, регистрации или пребывания в России или Омане.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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