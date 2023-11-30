Защитников ЛГБТ не нашлось: суд о запрете движения сексменьшинств в России проходит без ответчика

Судебный процесс по иску о признании движения ЛГБТ экстремистским и запрете его деятельности в России проходит без представителя ответчика и в закрытом режиме, передает РИА «Новости» со ссылкой на собеседника в Верховном суде РФ.

Как уточняется, в заседании участвует только представитель Минюста РФ, со стороны ответчика никто не явился. При этом дело маркировано грифом «секретно», заседание проходит в закрытом режиме.

Напомним, с соответствующим иском в суд обратился Минюст РФ. «В деятельности ЛГБТ-движения, функционирующего на территории Российской Федерации, <…> выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни», – говорилось в сообщении ведомства.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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