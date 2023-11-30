Полиция предупредила о новой мошеннической схеме под видом «операторов связи»

Подмосковная полиция предупредила о новой мошеннической схеме по отъему средств граждан. Как говорится в сообщении регионального главка МВД, злоумышленники звонят потенциальным жертвам под видом представителей сотовых операторов и утверждают, что на их телефонный номер якобы была подана заявка на смену оператора.

Когда собеседник отвечает, что не оставлял такую заявку, аферисты предлагают «для обеспечения безопасности» сменить пароль в личном кабинете. Выманив SMS с кодом, преступники получат доступ к номеру жертвы, а следовательно возможность входа в личные кабинеты банков, «Госуслуг» и других сервисов, пояснили в полиции и призвали граждан быть бдительными.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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