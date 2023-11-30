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Четверг, 30 ноября 2023, 22:02 мск

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Сотрудники ЧВК «Вагнер» организовали турнир по боевым и смешанным единоборствам ММА в Приморском крае

Фото: телеграм-канал Разгрузка Вагнера

Сотрудники ЧВК «Вагнер» организовали и провели Кубок Приморского края по боевому и смешанному единоборству ММА в Лесозаводском городском округе. Фотографии с мероприятия опубликовали авторы Telegram-канала «Оркестранты войны».

За победу в турнире боролись спортсмены из Уссурийска, Лесозаводска, Владивостока, Артема и Спасска-Дальнего. В конце мероприятия участники сфотографировались с эмблемой турнира и флагом «Оркестра».

На последнем четко были видны слова основного девиза ЧВК «Вагнер», которые характеризуют важные для каждого «музыканта» понятия. Это кровь, честь, Родина, отвага и справедливость.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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