Сотрудники ЧВК «Вагнер» организовали турнир по боевым и смешанным единоборствам ММА в Приморском крае

Сотрудники ЧВК «Вагнер» организовали и провели Кубок Приморского края по боевому и смешанному единоборству ММА в Лесозаводском городском округе. Фотографии с мероприятия опубликовали авторы Telegram-канала «Оркестранты войны».
За победу в турнире боролись спортсмены из Уссурийска, Лесозаводска, Владивостока, Артема и Спасска-Дальнего. В конце мероприятия участники сфотографировались с эмблемой турнира и флагом «Оркестра».
На последнем четко были видны слова основного девиза ЧВК «Вагнер», которые характеризуют важные для каждого «музыканта» понятия. Это кровь, честь, Родина, отвага и справедливость.
Москва, Светлана Антонова
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