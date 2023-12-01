Возможны отставки в прямом эфире? Путин готовит губернаторам мобилизацию

«Расхолаживание» глав российских регионов получит оценку в ходе «прямой линии» президента РФ Владимира Путина, которая намечена на 14 декабря. Такое мнение высказал политолог, глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков в своём телеграм-канале. По его оценке, для россиян это станет своего рода «сеансом публичной психотерапии», а для губернаторского корпуса – мобилизация накануне президентской избирательной кампании.

«Губернаторов мобилизуют. Объединенная прямая линия с пресс-конференцией главы государства может стать серьезным испытанием для субъектов РФ. Очевидно, что после внутриполитических послаблений на фоне СВО и на старте президентской кампании регионам будет отведена особая роль. С одной стороны, регионы – это своего рода витрина, выставка достижений России Путина за прошедшие два с лишним десятилетия… С другой стороны, регионы крайне неоднородны. Огромная часть территории страны – сплошная проблемная зона. Причем спектр проблем обширен: высокие коммунальные тарифы, низкое качество инфраструктуры, отсутствие высокооплачиваемой работы, экологические катаклизмы, а также целый набор социальных бед», – пояснил Гращенков.

В этой связи политолог обратил внимание на дату «прямой линии» президента РФ. «Дата мероприятия изначально выбрана удачно: это не только конец года и традиционное подведение итогов, но и ожидание новогоднего чуда. В этом смысле Владимир Путин может выступить в амплуа этакого волшебника, который и дорогу починит, и газ в деревню проведет. Электоральные мечты должны сбываться», – подчеркнул эксперт.

При этом политолог отметил, что «в сеансе публичной психотерапии» нуждаются также и россияне. «Высокая стрессовая нагрузка последних лет, различные потрясения и катаклизмы требуют смены парадигмы, возвращения страны на привычные рельсы, в ту реальность, где есть коррупция, неумелые чиновники, несправедливые «бояре» на местах. Главный вызов для главы регионов кроется в способности адекватно и оперативно реагировать на спонтанные поручения и критику со стороны первого лица. Повышение лояльности к губернаторскому корпусу в последние полтора года, связанное с началом СВО и всеобщей консолидацией системных политических сил, обернулось расхолаживающим эффектом: проще говоря, региональные управленцы отвыкли от таких форматов», – уточнил политолог.

«Можно прогнозировать, что в ходе общения президента с населением просчеты региональных властей будут выведены в фокус особого внимания. Это не означает «отставок в прямом эфире», скорее, формат нацелен на мобилизацию региональных властей в преддверии важного политического марафона», – заключил Гращенков.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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