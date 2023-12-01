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Пятница, 1 декабря 2023, 13:19 мск

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«Это джокер, который может порушить США всю партию» – эксперт

Фото: pixabay.com

Южная Америка может стать очередной «горячей точкой» в противостоянии Запада с Россией и Китаем. Такое мнение высказал российский политолог Юрий Баранчик. По его словам, потенциальный конфликт в Гайане – это джокер, который может разрушить планы США по контролю над регионом и мировыми ресурсами.

«Вы когда-нибудь слышали о Гайане? Может быть, придется. Между вооруженными силами Венесуэлы и Гайаны могут начаться боестолкновения из-за спорного региона Гайана-Эссекибо, куда Венесуэла уже перебрасывает войска. Причина беспокойства предсказуема: там 9 лет назад нашли много нефти на спорном шельфе. Если шельф достанется Гайане, то страна станет мировым лидером по количеству добычи нефти на душу населения», – пояснил Баранчик в своём телеграм-канале.

Политолог обратил внимание, что у Гайаны с армией в 3400 человек и шести танков «нет никаких шансов» в этом противостоянии с Венесуэлой. «Понятно, что вся надежда у Гайаны, если что, на США и Британию. Венесуэла, в свою очередь, может обратиться за поддержкой к России и Китаю», – отметил эксперт.

«Потенциальный конфликт в Гайане – это джокер, который может порушить США всю партию. На кону стоит и «много нефти», и контроль над Южной Америкой, и перспектива очередного усиления Глобального Юга за счет ресурсов», – заключил Баранчик.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / США

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