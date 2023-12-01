Температура ниже нормы: в Москве ожидаются первые настоящие морозы

В ближайшие дни в московском регионе температурный фон окажется ниже климатической нормы – дело дойдет до настоящих морозов даже в дневное время. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, одновременно ожидается продолжение снегопадов.

В субботу, 2 декабря, ночью возможен небольшой, местами умеренный снег. При этом температура в Москве составит -9...-7°, по области -11...-6°, а при прояснениях до -15°. Днем местами также вероятен небольшой снег. В столице -7...-5°, в Подмосковье -9...-4°.

В воскресенье, 3 декабря, вновь прогнозируется местами небольшой снег. В Москве подморозит до -10...-8°, по области – до -13...-8°. Днем ожидается небольшой, местами умеренный снег. Температура в столице -7...-5°, в Подмосковье -9...-4°.

В начале новой рабочей недели временами возможны осадки. Ко вторнику, 5 декабря, столбики термометров ночью будут опускаться -17...-12°, днем -15...-10°.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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