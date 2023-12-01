Армия России за сутки уничтожила 630 боевиков, военный склад, а также боевые самолет и вертолет ВСУ

За минувшие сутки российские войска на линии боевого соприкосновения уничтожили порядка 630 боевиков, три танка и почти полтора десятка автомобилей ВСУ. Вместе с тем, как говорится в сводке министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции, поражен склад авиационных средств поражения в Кировоградской области. Средствами противовоздушной обороны в Тягинки Херсонской области сбит военный вертолет Ми-8, а в районе населенного пункта Пересадовка Николаевской области – вражеский самолет МиГ-29.

Судя по данным оборонного ведомства, самые ожесточенные бои ведутся на Донецком направлении, где было отражено шесть атак штурмовых групп ВСУ. При этом нанесено поражение живой силе и технике противника вблизи Константиновки, Дылеевки и Георгиевки. Общие потери ВСУ составили до 300 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», САУ «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

На остальных направлениях СВО уничтожено в общей сложности порядка 330 украинских боевиков, три танка, 16 автомобилей, в том числе пикапы, два артиллерийских системы М777 производства США, два орудия Д-20 и гаубица Д-30. Также поражена станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Всего оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией российских войск поражены: центр подготовки и применения БПЛА ВСУ в Запорожской области, склад авиационных средств поражения в Кировоградской области, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в районе населенного пункта Лозовое Херсонской области, а также живая сила и техника ВСУ в 106-ти районах.

Кроме того, уничтожены 38 украинских беспилотника в ЛДНР, а также Запорожской и Херсонской областях.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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