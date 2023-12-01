Проект «анти-Россия» рассыпается: киевский режим живет в «виртуале», а Молдавия в процессе самоубийства

Европейская правящая элита пребывает в унынии на фоне окончательного провала проекта «анти-Россия» – Украина вряд ли сможет сохраниться даже в нынешних границах, а Молдавия, на которую планировалось сделать ставку, оказалась в процессе самоубийства. Об этом заявил заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в пресс-центре «Парламентской газеты». По его оценке, киевский режим живет в виртуальном мире, а Молдавия скоро вольется в Румынию, в результате чего Приднестровье станет либо частью России, либо независимым государством.

«Руководство Украины живет в каком-то виртуальном мире, им самим придуманном, потому что сказать подобную глупость, что они не воевали с крымчанами… и освободятся от России, – это надо быть просто сумасшедшим… Иллюзии, о которых говорит Зеленский и его сподвижники, абсолютно не реальны. Крым может стать украинским только в одном случае – если перестанет существовать Российское государство. А этого они никогда не дождутся», – констатировал Джабаров.

Сенатор обратил внимание, что киевский режим переживает «не то, что агонию – там его сотрясает». «Уменьшилась в 2,5 раза помощь Украине со стороны западных стран – вооружениями и финансами и так далее. Её и так им не хватало, а сейчас уменьшилась в 2,5 раза. Это только начало. Во-вторых, ни одно контрнаступление Украины не имело существенных результатов. Страна численно уменьшилась в 2 раза по сравнению с 2014 годом, страна потеряла плодороднейшие земли… Очень сильно подозреваю, что Украина не сохранится даже в нынешних своих границах. И если что-то останется от Украины, может, какая-то западная ее часть, которая, собственно, никогда не была украинской, а в составе Австро-Венгрии была... Но даже если она останется, это должно быть абсолютно нейтральное государство, не должно каких-то угроз нести РФ», – подчеркнул он.

По выражению сенатора, такая ситуация приводит Евросоюз в уныние, но чтобы вернуть его в лоно добрососедских отношений, России нужна победа в специальной военной операции. «Судя по тому, что происходит на Украине, а самое главное то, о чем пишут сейчас западные СМИ, – практически во всех западных странах царит уныние. Потому что они не верят в способность Украины решать задачи в рамках проекта «анти-Россия». И то одна, то другая страна говорят, что они не будут больше оказывать помощь Украине… Ни одна страна НАТО в ближайшие годы не захочет тратить свои арсеналы на поддержку военного режима на Украине. Там начинаются очень серьезные проблемы. Уже Запад официально говорит, что Европа не в состоянии в военном плане конкурировать сейчас с РФ. Если она попытается влезть, то практически она будет разбита», – заявил он.

«Чтобы они (страны ЕС) вернулись в лоно нормальной политики, добрососедских отношений, мы должны обязательно, безоговорочно победить в СВО. Мы должны в обязательном порядке забрать всю Новороссию и Одессу, дойти до границ Приднестровья, потому что там назревает «Украина-2» в лице Молдавии, которая стремится попасть в Евросоюз, ущемляя интересы Гагаузии и Приднестровья. Поэтому нам надо обязательно победить, этот режим нужно свергнуть», – констатировал Джабаров.

При этом сенатор назвал самоубийством попытку Молдавии стать частью проекта «анти-Россия». «Режим президента Майи Санду показывает, что там цель взята строго на Запад в НАТО и Евросоюз. Они рвут все договоры с СНГ, где у них были огромные преференции. Они даже присоединились к санкциям против РФ. Это вообще какие-то самоубийцы. Бюджет Молдавии в огромном количестве формируется за счет рабочих Молдавии, которые работают в РФ, за счет поставок молдавских вин, фруктов, овощей, винограда в Россию… Вот сейчас в ответных санкция мы запретим поставки молдавского вина в Россию, ограничим поставки газа либо взвинтим цену до рыночной, и посмотрю, как Молдавия будет себя вести», – отметил он.

«Молдавия – это не Украина даже. Украина была большая 45-миллионная страна с огромным потенциалом. И то в итоге этой политики бездарной украинских президентов, начиная с Кравчука, Кучмы, Ющенко и других, эта страна, по сути, развалилась. А Молдавия не протянет вообще большого промежутка времени. Ее либо поглотит Румыния – правобережье Днестра с Кишиневом, а левобережье перейдет в состав либо России, либо станет независимым государством. То есть никакого там варианта «Украина-2» просто физически не получится. Нет такого потенциала, чтобы они могли использоваться в качестве проекта «анти-Россия», – заключил Джабаров.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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