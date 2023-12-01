Сын Евгения Пригожина Павел продал дом отца в Геленджике

Появилась информация о смене владельца участка в Геленджике площадью 4 га, на котором расположен дом, принадлежавший Евгению Пригожину. Новым учредителем фирмы «Турстатус», на чьих землях он расположен, стало АО «Усадьба «Марьина Роща».

СМИ отмечают, что одним из акционеров компании может являться миллиардер Андрей Бокарев.

Стоимость дома оценивалась в 150 млн рублей. Сегодня на сайте сервиса по покупке недвижимости «Циан» фото и видео соответствующего объявления не отображаются.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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