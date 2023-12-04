В Москве выпало рекордное количество снега

Вчерашний снегопад в Москве оказался самым сильным за последние несколько десятков лет. Как отмечает центр «Фобос», утром 4 декабря сугробы достигли в 36 см, превысив рекорд 1952 года.

Суммарно (день + ночь) за этот снегопад максимальное количество осадков отметила метеостанция Подмосковная – 19 мм. На Московских метеостанциях выпало: ВДНХ 14 мм, Балчуг 15 мм, МГУ 16 мм, Тушино 14 мм, уточнили синоптики.

Для 3 декабря 11 мм осадков стали самым большим количеством, выпавших в столице в этот день. До этого рекорд принадлежал 1980 году, когда было зафиксировано 9,4 мм.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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