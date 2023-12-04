Война киевских жаб против гадюк: политолог оценил последствия навязываемого Западом перемирия на Украине

При любом руководстве киевского режима война останется главным оружием противостояния Запада с Россией. Такое мнение высказал политолог, вице-спикер Московской городской думы Андрей Медведев, комментируя политические конфликты потенциальных претендентов на пост президента Украины. По его оценке, реальным решением может стать только победа в специальной военной операции с возвращением под российскую юрисдикцию Новороссии вместе с Николаевом и Одессой.

«Запад хочет поменять Зеленского на Залужного/Порошенко/Буданова, и уже руками нового президента Украины попытаться заморозить конфликт. Уговорить Москву подписать некое соглашение по корейском варианту. Что всё это значит для нас? Да ничего особого. Нам вообще стоит поменьше обращать внимание на войну киевских жаб против киевских гадюк. От перемены мест слагаемых... Залужный/Порошенко/кто угодно ничем не лучше Зеленского. Он точно также будет продолжать войну против России. Пока украинцы не закончатся», – констатировал Медведев в своём телеграм-канале.

Как полагает политолог, возможны два сценария развития событий после кадровых перестановок в руководстве Украины, и они оба не отвечают интересам России. «Меняют президента, Запад подкидывает денег и техники (самолёты прежде всего), украинцам рисуют красивые перспективы «сейчас мы точно победим русню», и погнали всех в новый наступ. Либо же, новый президент и Запад (куда же без них) его все же уговаривает нас на какую-то условную заморозку, и начинают усиленно готовить Украину к новой войне, но теперь уже всерьёз. И тогда война все равно вернётся к нам, но позже, хуже и страшнее», – отметил он.

«Оба варианта для нас, явно, не годятся. России нужна или победа, или капитуляция Украины на условиях России. С возвращением всей Новороссии, включая Одессу и Николаев», – подчеркнул политолог.

«Заявления Запада про заморозку конфликта, это все же посыл больше не для Киева, а для России. Для той части элит, которая хотела бы вернуть ситуацию, «чтобы как раньше», когда была иллюзия большой дружбы и возможность большие деньги вывести в приличные страны, а деньги можно было получать за имитацию и презентации, а не за реальные дела», – пояснил Медведев.

«Нам важно иллюзиями себя не тешить. Перемирие будет в итоге использовано там для подготовки новой войны против нас. Да и сейчас противник вовсе не сломлен, у ВСУ есть и ресурсы, и техника. Ещё ничего не закончилось даже в моменте», – заключил политолог.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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