На Москву надвигается аномально морозная погода

В ближайшие дни в московском регионе ожидается значительное похолодание. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, средняя суточная температура будет на 7-10°ниже нормы, что соответствует критерию опасного явления «аномально холодная погода».

«Ночью и утром 5 декабря температура понизится до -16…-11°, днем составит -11…-6°. В последующие дни 6-10 декабря преобладающая температура ночью в Москве и Московской области -21…-15°. Днем 6-7 декабря в Москве и Московской области -16…-10, 8-10 декабря -18…-13°», – уточнили синоптики.

При этом существенных осадков не прогнозируется.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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