«Полиция советует не ездить…»: Эстония готова закрыть границу с Россией

Эстония вслед за Финляндией готовится временно закрыть контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией. Об этом говорится в сообщении департамента полиции и погранохраны прибалтийской республики. МИД РФ пока никаких уведомлений из Таллина не получал.

«Полиция советует не ездить в Россию… если Эстония будет вынуждена временно закрыть свои пограничные пункты из-за миграционного давления, вы больше не сможете вернуться в Эстонию через этот пограничный пункт», – такое предупреждение было размещено на официальном сайте эстонского ведомства.

В сообщении отмечается, что такие меры связаны с возросшим потоком иностранцев, «не имеющих законного права на въезд в Евросоюз». «Если подобная деятельность продолжится, мы будем вынуждены закрыть пограничные пункты для защиты национальной безопасности и общественного порядка, как это уже сделала Финляндия», – говорится в обращении.

Как сообщили в МИД РФ, со стороны Эстонии не поступало никаких официальных заявлений о закрытии границ с Россией. «Пока никаких официальных не было с эстонской стороны заявлений [о закрытии границы]. По крайней мере, мы ничего не получали», – пояснил замглавы министра иностранных дел РФ Евгений Иванов (цитата по ТАСС).

Ранее сообщалось, что Финляндия закрыла все КПП на границе с РФ из-за притока «граждан третьих стран», оставив для прохода только один погранпункт.

В конце ноября на встрече глав МИД стран НАТО глава внешнеполитического ведомства Эстонии Маргус Цахкна допускал возможность закрытия границы с Россией.

Таллин – Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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