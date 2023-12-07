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Четверг, 7 декабря 2023, 15:24 мск

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«Систематическое зверство»: Госдума и Совет Федерации обратились к ООН и парламентам иностранных государств

Сегодня Госдума и Совет Федерации РФ приняли официальное обращение к Организации объединенных наций (ООН), международным парламентским организациям и парламентам иностранных государств «в связи с имеющимися свидетельствами систематических зверских и попирающих все мыслимые нормы морали и нравственности преступлений вооруженных формирований Украины в отношении самой уязвимой и незащищенной части населения – детей».

Российские парламентарии обратили внимание, что «главной причиной появления жертв среди несовершеннолетних стали массированное применение подконтрольными Киеву вооруженными формированиями по объектам гражданской инфраструктуры различных видом вооружения, а также кассетных и фосфорных боеприпасов. «В результате преступных действий киевского режима был нарушен целый ряд норм Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989 года, в том числе гарантирующих право на жизнь, здоровое развитие, свободу совести, мысли, взглядов, мнений и религиозных убеждений, образование и использование родного языка. Дети, проживающие на Украине, подвергаются постоянным притеснениям по языковому признаку, их преследуют за пророссийские взгляды», -подчеркивается в заявлении.

Госдума и Совет Федерации призвали ООН и парламенты иностранных государств «дать правовую и морально-этическую оценку преступным действиям украинских властей в отношении несовершеннолетних, а также взаимодействовать со сформированной Федеральным Собранием Российской Федерации Парламентской комиссией по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима, чтобы совместными усилиями остановить нарастающую катастрофу, спасти детей, находящихся в зоне вооруженного конфликта».

«Беспрецедентному замалчиванию информации о преступлениях Киева в отношении несовершеннолетних, искажению фактов о многочисленных злодеяниях украинских военных западными средствами массовой информации, ставшими, по сути, участниками боевых «психологических операций», должен быть положен конец», – подчеркнули российские парламентарии.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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