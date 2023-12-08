Выходные в Москве будут морозными: холодно ниже нормы на 10-12 градусов

В Москве в ближайшие дни сохранится морозная погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в выходные значения средней суточной температуры будут ниже нормы на 10-12 градусов.

В субботу, 9 декабря, ночью местами возможен небольшой снег. В столице ожидается -18...-16°, в Подмосковье -21...-16°. Днем также вероятен небольшой снег, местами умеренный. В Москве -15...-13°, по области -17...-12°. Ветер восточный 6-11 м/с. Гололедица.

В воскресенье, 10 декабря, опять прогнозируется небольшой снег. Ночью в Москве -17...-15°, по области -20...-15°. Днем в столице -12...-10°, в Подмосковье -14...-9°. Ветер восточный, юго-восточный 6-11 м/с. Гололедица.

В понедельник и вторник, 11 -12 декабря, временами возможен снег. Ночью ожидается до -15...-10°, днем – до -13...-8°. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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