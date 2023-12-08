Глобальная термоядерная война: пошатнувшийся американский гегемон оторвался от реальности

Потеря гегемонии США грозит обернуться глобальной термоядерной войной, считает замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, Вашингтон напуган недавним визитом президента России Владимира Путина в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию, которые уже разочаровались в «американской мечте». Об этом политик сказал сегодня в пресс-центре «Парламентский газеты».

«Тот новый путь, который сейчас формируется, – «Север-Юг», в него входят и Иран, и республики Закавказья, и Саудовская Аравия, и ОАЭ, – это очень пугает США и расстраивает… Владимир Путин не на словах, а на деле доказал, что он лидер-объединитель, лидер-интегратор и выступает с абсолютно честных и правдивых позиций. Вот за что его уважают наши партнеры в Саудовской Аравии, ОАЭ, Иране? Владимир Путин никогда никого не подводил, слово свое всегда держит. На Востоке ценят отношения высокой степени порядочности, поэтому наш президент пользуется там колоссальным авторитетом», – констатировал Джабаров, подчеркнув, что наследный принц Саудовской Аравии даже отменил ранее намеченную поездку в Британию.

Сенатор полагает, что по мере того как США будут терять свои позиции на международной арене, «очень многие старые конфликты могут быть реанимированы и получат второе дыхание».

«Кроме ситуации в Гайане, которая одна из самых нищих стран Латинской Америки, имеет огромный потенциал нефти и газа, ценных металлов и так далее, и там еще народ, как я знаю, готов войти в состав Венесуэлы. Пусть пока разбираются сами. Но там есть ещё один застарелый конфликт за Фолклендские – британское название, или Мальвинские острова – по-аргентински. Это застарелый конфликт, который обострился летом 1982 года, когда британцы жестко подавили попытку Аргентины занять свои территории. Эта ж территория, по сути, принадлежит Аргентине. Думаю, такие конфликты, которые были заморожены, они сейчас очень многие поднимутся», – отметил Джабаров.

«Когда-то на всех давили гегемоны (США) и их союзники, прежде всего, британцы. Сейчас такой мощи нет. И поэтому, думаю, если США не хотят, чтобы весь мир попал в огромный, гигантский пожар, пусть садятся за стол переговоров в Совете безопасности (ООН), пусть слушают своих партнеров и вырабатывают общие меры для того, чтобы нам не скатиться к глобальной термоядерной войне, которая не оставит ничего живого на нашей планете», – заявил он.

При этом сенатор обратил внимание, что американская элита оторвалась от реальности и не понимает, что происходит. «Элита, которая выросла в тот момент, когда американцы были гегемонами, когда «рулили», по сути, весь мир, и мир был однополярным, они не понимают этих опасений. Может быть, надо будет им мягко намекнуть что такое РФ, Китай, провести какое-то испытание какого-то оружия. Испытания. Не более того. Может быть, тогда их горячие головы поймут, что они живут не в середине 20-го века, когда до Америки долететь было невозможно, а живут в 21-м веке, когда десятками минут исчисляется перелет с восточного полушария в западное. Мы за то, чтобы был мир между странами однозначно, но хочу, чтобы агрессор понимал, что зарываться нельзя», – заключил Джабаров.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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