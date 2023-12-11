Африканский корпус МО РФ – новый уровень внешней политики России

В Сети активно обсуждают новое подразделение Министерства обороны РФ – Африканский корпус, которое займется решением вопросов взаимодействия с Черным континентом. Главным представителем структуры стал Юнус-Бек Евкуров, и он уже добился ряда серьезных успехов на материке.

Начав с Ливии, Евкуров провел переговоры с лидерами нескольких африканских стран. В их числе – Центральноафриканская Республика, Буркина-Фасо, Мали. На данный момент последней точкой посещения Евкурова стал Нигер. Российский офицер первым из отечественных чиновников встретился с новым правительством аппарата генерала Абдурахмана Тчиани, пришедшего к власти в июле 2023 года.

Важно отметить, что именно после африканского турне Евкурова в западноафриканском регионе появился Альянс государств Сахеля – формирование, которое де-факто заменило исчерпавшую себя профранцузскую Сахельскую пятерку (G5). Новая структура ознаменовала начало в регионе революционного этапа борьбы с международным терроризмом, и Россия, благодаря Африканскому корпусу, может уверенно занять нишу, укрепить связи на материке и, как следствие, улучшить собственное значение и положение на мировой арене.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube