Суровая уральская ведьма: вся такая противоречивая Алена Элиос

В условиях нарастающего мирового кризиса снова набирают популярность оккультные практики. Всевозможные колдуны, гадалки и хироманты прогресс не игнорируют и с удовольствием освоили Интернет, найдя в нем массу плюсов: не нужно искать помещение для «работы», тратиться на соответствующий антураж и костюм. Сиди себе в любой точке мира и вещай, обещай, колдуй, мухлюй – короче, делай, что хочешь. Опять же – безопасность: недовольного клиента всегда можно внести в «черный список» телефона или забанить в соцсетях. Физический контакт со всеми вытекающими практически исключен.

Правда, есть серьезный минус: Интернет помнит все, и особо дотошные «искатели» вполне могут раскопать всю подноготную очередного великого мага, выяснив, что всего пару лет назад он был, скажем, шофером, а то и вовсе отбывал срок за мошенничество. Впрочем, потенциальные клиенты таких «волшебников» – люди доверчивые и вряд ли будут скрупулезно рыться в мировой сети в поисках нюансов биографии того, кому готовы заплатить за чудо. А среди массы «магических» инфоцыган встречаются весьма любопытные экземпляры.

Например, на Урале, в Магнитогорске, активно и успешно превращает воздух в денежные знаки «ведьма» Алена Элиос, демонстрирующая настоящие чудеса перевоплощения, кардинально меняя имидж, убеждения и род занятий. Историю «развития талантов» женщины с богатой биографией рассказали журналисты «Live24».

Колдунья-многостаночница

Алена Элиос, в миру Алена Шутемова, имеет массу специализаций. Так, на своей странице «Вконтакте» она представляется как аналитик, правовой фрилансер «проявляющий искажения и ложь» и кризисолог. И даже проводит небольшие юридические ликбезы. А в собственной группе «Шпаргалка жизни» солидная дама-юрист предлагает услуги астронумеролога.

В другой своей группе, «Астро-Маг клуб «К», Алена Элиос представляется уже ясновидящей и ведьмой, обещает успех и деньги буквально в неограниченных объемах.

Одна из жительниц Магнитогорска согласилась рассказать об опыте обращения к Элиос: дама приобрела минимальный курс, но так и не услышала от «ведуньи» ничего, чего нет на популярных и всем доступных интернет-ресурсах. На просьбы показать сертификаты и дипломы Элиос оскорбилась и перестала выходить на связь.

«Думала в полицию пойти, но смыла особого не вижу. Договоры никакие мы не заключали, а деньги вовсе на карту ее мужа переводила. Ну, вот если вы об Алене напишите, может хоть меньше людей обманет», – говорит женщина.

Попытки обратиться к «коллегам» Элиос ни к чему не привели – те отказываются давать комментарии. Впрочем, дело едва ли в «силе ведьмы» – скорее, причина в ее репутации.

«Кто она и чем раньше занималась, толком никто не знает, потому что ведьмой она себя объявила года три назад. Насколько я знаю, тогда некоторые усомнились в ее таланте, так с тех пор она их грязью поливает, как может, – цитирует Live24 одного из «соратников по цеху» магнитогорской ведьмы. – И им в личку написывает, названивает, и их родственникам, и друзьям, и друзьям родственников». Комментатор уточнил, что большинство клиентов обращается к Элиос за обрядами черной магии.

Если судить по данным из открытых источников, Элиос, действительно, не всегда занималась эзотерикой. Года три назад она практиковала иные способы заработка.

«Эксперт» по вирусам

В 2020-2021 годах Элиос представлялась как «эксперт» по медицине, рассказывая про вред масок и «неопасность» ковида во время пандемии.

Алена активно «штамповала» видео для YouTube с пропагандой своих «околомедицинских» идей, пока хостинг не ограничил доступ к роликам, сочтя их недостоверной информацией.

В 2021 году даму даже оштрафовали за отсутствие маски в продуктовом магазине. Примечательно, что на суде женщина не стала озвучивать свои идеи и сослалась лишь на состояние здоровья – якобы, маски повышают давление в глазах. Судью, однако, ее доводы не убедили.

«Шутемова А.В. в судебном заседании вину не признала, пояснила, что действительно находилась в магазине без маски, но по уважительной причине, а именно, по состоянию здоровья, у нее очень низкое зрение и ношение маски создает у нее глазное давление», – сообщается в решении суда.

Когда пандемия сошла на нет, Элиос перестала увлекаться медициной и перешла на другие, более актуальные темы – обещания быстрого успеха и неограниченного богатства.

«Фанатка» СССР

Если копнуть еще глубже, то вскроется еще одна любопытная история. В 2017 году успешная ныне ведьма требовала вернуть советский паспорт по причине якобы «ошибок» в написание имени в российском документе. Даму не устраивало, что все буквы в паспорте РФ – заглавные. В жалобе женщина также указала на принципиальное неиспользование банковских продуктов.

«Биометрические паспорта и карты не предлагать, т.к они противоречат моему вероисповеданию, и нарушает мои права и свободы, как Человека согласно Международному праву Человека и я не пользуюсь карточными услугами ни одного из банков и их не имею», – указано в жалобе (орфография и пунктуация автора сохранены).

Однако есть основания полагать, что дело может быть не в вере, а в мирских интересах – например, в деньгах. По информации ФССП, в 2009 году суд Челябинска постановил, что Шутемова должна возместить 330 тысяч рублей «ущерба, причиненного преступлением». По данным на ноябрь 2023 года, эта задолженность все еще не погашена.

Поскольку приставы имеют право взыскать ущерб без согласия должника, неудивительно, что Элиос отказывается заводить банковские карты и принимает деньги на счета мужа.

Кроме того, более 10 лет назад она, возможно, использовала паспорт на имя Елены Викторовны Свешниковой. Есть даже старая страница «ВКонтакте» с фотографиями женщины, очень похожей на Элиос. Правда, там она представлена жительницей другого уральского города – Челябинска.

Удалось выяснить, что в 2007 и 2009 годах Свешникова могла быть дважды осуждена по статье 159 часть 3 УК РФ «Мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения». Поскольку дело было давнее, судебные материалы не оцифрованы и не находятся в открытом доступе, однако имеются иски банков и государственных органов к Алёне Элиос о задолженностях по налогам и по кредитам. Минимум один из займов был оформлен на имя будущего супруга, Евгения Шутемова, сообщается в иске банка.

Судя по всему, будущая ведьма брала в банках деньги и не возвращала. И, похоже, эту практику не бросила: например, в сентябре текущего года Троицкий городской суд Челябинской области принял к рассмотрению иск банка «Хоум Кредит» к Шутемовой – возможно, по тем же причинам.

Билет в коммунизм за 2500 евро

На этом фоне попытка вернуть себе паспорт СССР выглядит не борьбой за убеждения, а фарсом с целью скрыть махинации с деньгами. Тем временем, «ведьма Алена» в очередной раз «переобулась» и теперь штампует видео, жестко критикующие все, что связано с СССР.

Вероятно, «ведьмой» движет обида, так как ранее она, по собственному признанию, работала с организацией «ИСКР СССР», обладающей признаками финансовой пирамиды и даже секты. В организации планируют возродить СССР, участники должны вносить деньги и вербовать новых сторонников.

Оказалось, что в 2018 году Алена Элиос занималась как раз такой вербовкой и ей, якобы, обещали 2500 евро за каждого неофита. Деньги, правда, Элиос не увидела, а организаторы ИСКР начали использовать ее ролики в собственном пиаре.

Однако вместо того, чтобы наслать порчу или сглазить своих обидчиков, будущая ведьма начала против них кампанию в Интернете. В обвинениях не сдерживалась: в открытом доступе имеется подтверждение – иск от представителя «ИСКР СССР» Назгуль Джумабековой. Шутемову снова признали виновной, обязали удалить все ролики об «ИСКР СССР» и оштрафовали.

Несите ваши денежки

Сейчас же Элиос (она же Клюева-Шутемова) занимается самым широким спектром околооккультных услуг, в том числе с применением черной магии: ее клиенты рассказывают о приворотах на крови, наведении порчи и так далее. Некоторые утверждают, что заказать магические ритуалы можно даже в отношение детей.

По российским законам, проводить ритуалы черной магии и брать за это деньги не запрещено, а если клиент останется недоволен, то мошенничество еще надо доказать. Что весьма проблематично, когда нет никаких подписанных договоров и деньги перечисляются на чужую карту. Можно уповать лишь на непостоянство Элиос, не любящей долго выступать в одних и тех же амплуа. Впрочем, неизвестно, какой очередной талант откроет в себе суровая уральская магичка и чем это обернется для очередных клиентов, желающих все и сразу.

Магнитогорск, Екатерина Пименова

© 2023, РИА «Новый День»

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