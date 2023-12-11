Синоптики обещают Москве снежную неделю

В ближайшие дни в московском регионе ожидается снежная погода и повышение температуры воздуха. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в течение рабочей недели высота снежного покрова может увеличиться на 15-25 см.

Синоптики отмечают, что 12-14 декабря интенсивность снега увеличится, а ветер может усилиться в порывах местами до 15 метров в секунду. Прирост снежного покрова ежедневно будет увеличиваться на 2-3 см. На дорогах сохранится гололедица и снежный накат. Tемпература воздуха ночью по области до -12…-6 градусов; в Москве – до -9…-6 градусов. Днем ожидается -9…-3 градуса, в столице -7…-4 градуса.

В пятницу, 15 декабря, новый снежный циклон принесет обильные осадки. Сугробы вырастут на 10-15 см. Ветер сменится на восточный 5-10 м/с. Температурный фон почти не изменится: ночью -9…-4 градуса, днем -7…-3 градуса.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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