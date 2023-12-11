Русофобия разрастается: Запад ополчился против собственных граждан с российскими корнями

Война Запада против России будет только усиливаться и затронет российских соотечественников, которые многие годы живут за пределами зарубежом – речь идет уже об их депортации. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом было заявлено сегодня на «круглом столе» в Москве с участием экспертов и правозащитников. По их мнению, русофобские действия стали системными.

В частности, руководитель проектов Экспертного института социальных исследований Владимир Шаповалов обратил внимание, что западные государства на протяжении многих лет насаждали русофобию, которая была «густо замешана на фальсификациях, фейках». «Сейчас те тенденции, которые получили широкое распространение в 2022-м, укрепляются, расширяются, становятся системными и комплексными. Те нарушения прав человека, которые мы наблюдаем в настоящий момент, они от каких-то единичных и разрозненных случаев, которые можно списать, например, на бытовой расизм…, превращаются в целенаправленную системную антироссийскую деятельность», – констатировал он.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод со своей стороны подчеркнул, что особую опасность представляет наметившаяся в США и «ряде стран Центральной и Восточной Европы кампания на преследование граждан России, десятилетиями проживающих в этих регионах». «Происходит деградация международных правозащитных институтов. Они переживают системный кризис – фактически перестали выполнять свои функции, превратились в один из инструментов информационно-психологической, экономической и политической войны Запада против России», – сказал он, приведя в пример проявление «пещерной русофобии в Великобритании, когда происходит открытые нападения на улице на россиян и соотечественников, с призывами, что мы вас ненавидим и убирайтесь вон».

В свою очередь, глава правозащитного проекта по адаптации и интеграции соотечественников, вернувшихся в Россию, Анатолий Бублик отметил, что за 11 месяцев в его организацию обратилось более 130 тысяч человек, но реально оказать помощь в нынешних условиях почти невозможно. «У меня вопрос – а это [защита граждан РФ за рубежом и соотечественников] вообще в нынешних реалиях возможно? Судя по тому, с чем сталкиваемся мы каждый день, могу с полной ответственностью сказать, что это на 99% невозможно. Мы можем защитить, может быть, десятки людей, которые обратились к уполномоченным по правам человека, окажем помощь сотне человек, которые прошли суд, исчерпали все возможности и обратились в Европейский суд, но мы не сможем защитить миллионы наших людей, которые живут за рубежом. Потому что мы, во-первых, играем не на своем поле, а во-вторых, средства, которые имеются у нас в наличии, это скальпель. А мы пытаемся скальпелем работать против бульдозера, потому что количество денег, людей, организаций, которые вовлечены в противодействие России, оно ошеломляющее», – заявил он.

«Наши консульские учреждения за рубежом перегружены. Во-первых, их сейчас недостаточно по местам дислокации. Во-вторых, сотрудников сократили. Достучаться, дописаться, дозвониться до этих учреждений сродни чуду. Люди иногда месяцами звонят. Количество звонков в консульство за помощью люди фиксируют. И вот максимальное количество звонков, зафиксированное нами, 87 раз звонил человек в консульство в Германии прежде, чем ему смогли ответить… Объем обращений зашкаливает. Мы не справляемся. Все организации, с которым мы сотрудничаем, все перегружены работой», – уточнил Бублик.

Правозащитник Руслан Панкратов, лично переживший судебное преследование в Латвии, подчеркнул: «То, что мы с вами знаем, это только сотая часть того, что происходит». «Против РФ работает очень слаженная команда высококлассных специалистов. Они работают методично, по плану, что называется, гибридной войной. К сожалению, пока они ее выигрывают. Но это не значит, что мы проигрываем. Знаем, как они работают, значит контрмеры не за горами. Я абсолютно убежден, что в самое ближайшее будущее мы добьемся победы. Нам просто нужно время для того, чтобы консолидироваться», – полагает он.

«Я вижу некоторые недостатки в системе. Нам всем, высшему руководству РФ, экспертному сообществу, общественности нужно готовиться, что реальные депортации с высылкой на границу будут. Это не иллюзия, не сказки. Эти люди ни перед чем не остановятся, потому что идет мощнейшее расчеловечивание с точки зрения всей техники информвойн, как это было на Украине – с одной стороны, разжигают нездоровый эгоизм – вы высшая раса, с другой – начинается демонизация всего русского, российского, что это некие черви, которые и жизни недостойны… Ситуация тревожная. Лучше не будет, и, скорее всего, ожидать нам нечего, и нужно уже сейчас начинать готовиться, чтобы наши соотечественники не попали в жернова войны цивилизаций. А то, что это война именно цивилизаций – коллективного Запада против России на территории Украины уже доказано», – заключил Панкратов.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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