«Связной» стал банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом крупнейшего в прошлом российского сотового ритейлера «Связной» и открыл в его отношении процедуру конкурсного производства, передает РИА «Новости».

Как отмечается, начальную процедуру банкротства – наблюдение – суд ввел в ООО «Сеть Связной» в июне по собственному заявлению компании. Как уточнялось в постановлении суда, обязательства должника на тот момент составляли около 53,9 млрд рублей.

Временный управляющий «Связного» Антон Сычев неделю назад заявил в суде, что им в ходе финансового анализа были выявлены признаки преднамеренного банкротства.

Как уточняет РБК, «Связной» был основан в 1995 году предпринимателем Максимом Ноготковым. Изначально компания носила название «Максус». «Связным» компания стала в 2012 году. В 2014-м контролирующим акционером ретейлера стал Олег Малис, основатель и управляющий партнер группы компаний Solvers. В 2018 году совладельцем «Связного» стал «МегаФон», получив 25% плюс одна акция. О продаже своей доли оператор заявил в конце 2022 года.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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