Социолог Кагарлицкий* оштрафован и освобожден в зале суда

Известный социолог Борис Кагарлицкий (* признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) признан виновным в публичных призывах к терроризму и приговорен штрафу 600 тысяч рублей. Такое решение принял второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Сыктывкаре.

«Суд постановил признать Кагарлицкого* Бориса Юрьевича виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ и назначил наказание в виде штрафа в 800 тыс. рублей с лишением права заниматься созданием и администрированием сайтов сроком на два года. Смягчить наказание до 600 тысяч рублей штрафа», – цитирует ТАСС приговор суда.

Ранее стало известно, что гособвинение запрашивало для него более суровое наказание – лишение свободы сроком на 5,5 лет.

Уголовное дело против Кагарлицкого* было возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК (максимальное наказание по ней – семь лет лишения свободы) в июле 2023 года. По словам его адвоката, расследование было связано с видео о взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года.

Сам социолог говорил, что обвинение было построено на двух словах в названии ролика, при этом его содержание не учитывалось. «Одно дело двусмысленность, другое – умысел. <...> Мне приписывают мнение, которое не подтверждено. А мое мнение игнорируют. Это некорректно», – заявлял он.

Комментируя решение суда, известный политолог Михаил Виноградов отметил, что «освобождение Кагарлицкого* и признание абсурдом инкриминированного трэша – хорошая новость». «Настолько хорошая, что в это день почти не хочется думать, сколько новых обвинений теперь появится. Чтобы показать, что система не ошибается, а лишь иногда внезапно для себя маневрирует», – добавил эксперт в своём телеграм-канале.

Политолог Илья Гращенков назвал решение суда «отличной новостью». «Во-первых потому, что Борис – учёный и социолог, но не опасный преступник. Так что правда восторжествовала, хотя теперь ему и придётся заплатить довольно внушительный штраф. Но что делать, по нынешним временам это вполне вегетарианская мера. Во-вторых, это хорошая новость о том, что система власти восприняла ответ гражданского общества и не собирается оставаться такой кровожадный, какой её хотели бы видеть некоторые экстремалы. Сначала довольно мягкие приговоры для авторов Telegram каналов, теперь вот решение по Кагарлицкому*, все это дает некую надежду, что закручиваю не гаек, как минимум, встанет на паузу», – пояснил эксперт в своем телеграм-канале.

* признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов

Сыктывкар, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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