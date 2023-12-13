Сильный снегопад: в Москве объявлено штормовое предупреждение

В Москве объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Как сообщила пресс-служба столичного главка МЧС, ожидается сильный снегопад и порывистый ветер до 17 метров в секунду.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в связи с прохождением южного циклона и его атмосферных фронтов, в период с 15:00 14 декабря до 12:00 15 декабря в Москве прогнозируется снег, сильный снег, усиление юго-восточного ветра с порывами до 17 м/с, местами метель и снежные заносы. На дорогах гололедица», – уточнили в МЧС.

Аналогическое штормовое предупреждение действует в Московской области, сообщили в региональном главке МЧС.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube