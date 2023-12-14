Финляндия откроет для американских войск 15 военных районов

Власти Финляндии намерены открыть для американских войск 15 военных районов. Об этом сообщил министр обороны страны Антти Хяккянен, комментируя проект соглашения об оборонном сотрудничестве (DCA) с США.

DCA включает согласованные районы, где американские солдаты могут действовать и где США могут хранить или транспортировать оружие и другую военную технику. Хяккянен отказался перечислять их более подробно, передает «Интерфакс».

Тем не менее, как уточняется, в этих военных районах также будут объекты, доступные только США.

В соглашении не указано, сколько американских солдат и гражданских лиц прибудет в Финляндию. Это станет ясно позже, когда будет принято решение о практическом сотрудничестве.

Хельсинки, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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