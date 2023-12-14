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Четверг, 14 декабря 2023, 17:21 мск

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Финляндия откроет для американских войск 15 военных районов

Фото: официальный сайт НАТО

Власти Финляндии намерены открыть для американских войск 15 военных районов. Об этом сообщил министр обороны страны Антти Хяккянен, комментируя проект соглашения об оборонном сотрудничестве (DCA) с США.

DCA включает согласованные районы, где американские солдаты могут действовать и где США могут хранить или транспортировать оружие и другую военную технику. Хяккянен отказался перечислять их более подробно, передает «Интерфакс».

Тем не менее, как уточняется, в этих военных районах также будут объекты, доступные только США.

В соглашении не указано, сколько американских солдат и гражданских лиц прибудет в Финляндию. Это станет ясно позже, когда будет принято решение о практическом сотрудничестве.

Хельсинки, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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