Бухарест обостряет: в МИД Румынии вызван российский посол из-за упавшего беспилотника

Российский посол в Румынии Валерий Кузьмин был вызван в МИД республики после инцидента с предполагаемым беспилотником в ночь на 14 декабря вблизи поселка Гринду. Об этом сообщило румынское внешнеполитическое ведомство.

«Государственный секретарь МИД по стратегическим делам Юлиан Фота выразил твердый протест румынских властей в связи с новым инцидентом, вызванным неконтролируемым падением беспилотника, использовавшегося для атаки на украинскую портовую инфраструктуру», – указывается в сообщении, которое цитирует ТАСС.

Ранее Минобороны Румынии заявило, что в ночь на 14 декабря военные радары зафиксировали возможное нарушение воздушного пространства страны над территорией уезде Тулча. В воздух были подняты румынские самолеты F-16 с авиабазы в населенном пункте Фетешть (уезд Кэлэраши) и германские Eurofighter с базы «Михаил Когэлничану» (уезд Констанца). Утром, отмечается в сообщении военного ведомства, в незаселенной местности примерно в 4 км от поселка Гринду была обнаружена воронка глубиной 1,5 м, образовавшаяся в результате неконтролируемого падения беспилотника, использовавшегося для атаки на украинскую портовую инфраструктуру.

Официальный представитель НАТО Дилан Уайт, комментируя заявления МИД Румынии, заявил, что НАТО не имеет никакой информации, подтверждающей преднамеренные удары России по территории стран альянса.

Бухарест, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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