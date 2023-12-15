В Москву пришло снежное потепление

В московском регионе в ближайшие выходные дни ожидается снежная погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, температура воздуха может повыситься до плюсовых отметок.

В субботу, 16 декабря, ночью вероятен небольшой снег, по области – местами умеренный. При этом в столице до -11...-9°, в Подмосковье – до -13...-8°. Днем также возможен небольшой снег. В Москве -6...-4°, по области -8...-3°.

В воскресенье, 17 декабря, ночью вновь прогнозируется небольшой снег. В Москве ожидается до -8...-6°, по области – до -11...-6°. Днем возможен снег и мокрый снег. При этом температура повысится в Москве до 0...2°, по области -3...2°.

В понедельник 18 декабря, также вероятны осадки. Ночью и днем -3...2°.

Москва, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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