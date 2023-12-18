Декабрьский дождь в Москве: синоптики прогнозируют дальнейшее потепление

В ближайшие дни в московском регионе ожидается дальнейшее потепление. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, на фоне повышения температуры воздуха возможны дожди.

Так, во вторник 19 декабря, ночью местами вероятны небольшие осадки, по области (дождь, мокрый снег) при температуре в Москве 1...3°, по области -2...3°. Днем мокрые осадки продолжатся. В столице воздух прогреется до 2...4°, в Подмосковье – до 0...5°. Не исключен порывистый ветер до 15 метров в секунду, и гололедица.

В среду, 20 декабря, вновь прогнозируются небольшие осадки (дождь, мокрый снег) с порывистым ветром при температуре, как и накануне. В четверг, 21 декабря, ожидается преимущественно мокрый снег. Ночью в Москве -1...1°, по области -3...2°. Днем также возможны небольшие осадки. В столице до +1...3°, в Подмосковье -2...3°.

В пятницу и субботу, 22-23 декабря, также вероятны небольшие осадки. Ночью – до -3...2°, днем – до -1...4°.

Москва, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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