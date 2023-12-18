«Максимальная неопределенность»: эксперт назвал главный риск для России в 2024 году

Уходящий 2023 год для России стал этапом подготовки к новому электоральному циклу – выборам президента, а затем депутатов Госдумы. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День», высказал политолог, глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков. По его оценке, в стране постепенно «расконсервируется» политическая жизнь, а главным риском является «максимальная неопределенность» перспектив.

«Итоги года можно описать главным, что выживание стало не основной задачей. Есть перманентная история, связанная с постоянным наложением новых санкций, поиском новых перспектив, но, тем не менее, ситуация стабилизировалась. Началось развитие в тех областях, которые сильно изменились. Например, там, где ушли западные компании, началась экономическая экспансия. Где раньше было политическое болото, началась оживленная дискуссия по поводу образа будущего и тем, куда должна идти страна и какие пути являются возможными. Всё это стало итогами уходящего года», – полагает Гращенков.

В то же время политолог обратил внимание, что в России накануне президентских выборов «постепенно расконсервируется и политическое поле, и общественно-политическая ситуация». «Этот год стал годом вхождения в новый политический сезон. Политологи меряют всё политическими сезонами – следующая дистанция 2024-2026: президентские выборы, в 26-м году – выборы в Госдуму. И именно сейчас формируются политические запросы общества. Кто-то хочет видеть, например, возврат в СССР, кто-то – новое светлое будущее. Итогом этого года стало проявление различных элитных и общественных групп, которые стали поляризоваться», – пояснил он.

Главными героями уходящего года эксперт назвал премьер-министра РФ Михаила Мишустина, потому что удержал экономику от краха, миллиардера Романа Абрамовича за попытку инициировать мирные переговоры, а также вице-спикера Госдумы от «Новых людей» Владислава Даванкова, который, по мнению Гращенкова, выступил символом нормального умеренного политика.

Говоря о рисках в будущем году, Гращенков отметил, что они связаны с тем, что «мы не знаем, какие будут триггеры». «Мы находимся в максимальной неопределенности – будет новое контрнаступление Украины или не будет, будет волна милитаризации, в том числе, то, чего все боятся – новой мобилизации, в том числе, экономической, или не будет… То есть – существует масса таких вещей, которые для нас являются определяющими. И они же несут риски», – заключил Гращенков.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube