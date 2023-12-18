Все точки над «и» и над «ё» расставлены: глава МИД России объяснил, почему Запад вдруг решил «помириться» с Москвой

Запад решил «помириться» с Москвой в условиях провала украинского контрнаступления на фоне надвигающего экономического коллапса и недовольства собственного населения, которое начинает понимать, что они с этого ничего позитивного не имеют. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».

«Главная причина заключается в том, что американский народ и население европейских стран начинают понимать, что они с этого ничего позитивного не имеют. Более того, они стали испытывать негативное влияние «украинизации» всей повестки, которую продвигает Запад на международной арене: деиндустриализация в Германии, перевод производств в Соединенные Штаты, потеря российских рынков», – пояснил шеф российской дипломатии (цитата по сайту МИД России).

По его оценке, изменение нарратива и попыток перевести украинский конфликт к переговорам «не меняет сути западной политики». «Они по-прежнему считают Россию противником, угрозой и, как выразился министр обороны США Ллойд Остин, даже врагом», – подчеркнул Лавров.

«Периодически у европейских и американских политиков проскальзывает «по Фрейду» твёрдое намерение ни в коем случае не сложить оружие, не опустить руки и «добить» Россию», – добавил глава МИД России.

«Мы долгие годы верили, доверяли, были доверчивыми. Можно много слов сделать из этого «корня доверия». Не единожды убеждались, что Запад «нечист на руку», но каждый раз по традиции нашего народа надеялись на лучшее, прощали, забывали, решали не делать из этого скандал. Но сейчас расставлены все точки над «и» и над «ё», – констатировал Лавров.

По его словам, заявление президента США Джо Байдена, что Россия способна напасть на страны НАТО, говорит об отчаянии американского лидера. Министр подчеркнул, что сам факт, что такие серьезные люди, как главы Пентагона и Белого дома, прибегают к заведомо лживым заклинаниям, указывает на отчаяние Вашингтона.

Москва, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube