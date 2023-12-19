В Подмосковье сбит беспилотник

Силами ПВО в Одинцовском городском округе Московской области отражена атака беспилотника. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», – уточнил он.

Ранее сообщалось, что в столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» введен план «Ковер». В аэропорте «Внуково» подтвердили, что в 11:54 введен временный запрет на прем и выпуск самолетов. Как уточнил телеграм-канал Mash, все воздушные суда направляются в «Шереметьево».

Москва, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube