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Вторник, 19 декабря 2023, 17:03 мск

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В Подмосковье сбит беспилотник

Силами ПВО в Одинцовском городском округе Московской области отражена атака беспилотника. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», – уточнил он.

Ранее сообщалось, что в столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» введен план «Ковер». В аэропорте «Внуково» подтвердили, что в 11:54 введен временный запрет на прем и выпуск самолетов. Как уточнил телеграм-канал Mash, все воздушные суда направляются в «Шереметьево».

Москва, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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