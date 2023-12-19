Главная угроза для России в 2024 году будет исходить от «господ Силуановых-Набиуллиных»

Главным риском для России в будущем году является продолжение нынешней экономической политики и сохранение на своих постах руководителей Центробанка и министерства финансов РФ Эльвиры Набиуллиной и Антона Силуанова. Такое мнение высказал в интервью РИА «Новый День» политолог, глава Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой. По его оценке, миру в целом угрожает применение Западом ядерного оружия.

«Старый мир ломается, уходит в крови войны – не только специальная военная операция (СВО), ещё и сектор Газа. Этот год зафиксировал, что старый мир умирает. Фактически, когда разговор шел об СВО, как туда Россию заманили и Запад очень радовался, то сейчас мы видим, что Запад, можно сказать, кончился. Мы видим, что в Америке явно проваливается [президент США Джо] Байден, в Европе очень не жизнерадостная картина. Немецкая экономика падает в пропасть, про французскую вообще не говорю, – очень удивительно, как вообще она существует. От Англии осталась только тень былой империи, плюс МИ-6, и как МИ-6 не станет, не станет больше Англии. Они борются за влияние на Украину, но мы сейчас видим, как всё приходит к закономерному исходу. Для очень многих людей – как говорили китайцы, не дай Бог вам жить в эпоху перемен – год был фатальный, потери были огромные. Мне лично очень жалко тех же самых украинцев, которых собирают силой на улицах и угоняют как скот на убой. К сожалению, нам приходится воевать между собой. Я был бы сторонником, чтобы мы воевали с французами, немцами или британцами. Это было бы закономерней и правильней», – отметил Неживой.

При этом политолог обратил внимание, что крушение старого мира заметно и по событиям в России. «Пока ещё господа Силуановы-Набиуллины и иже с ними сидят у руля, но к ним возникает всё больше вопросов, потому что мир поменял формат. Капитализм в том виде, в котором он был как общество потребления, себя изжил. Всё меньше людей требуется в процессе общественного производства и всё больше востребованы постиндустриальные технологии. Но в рамках существующей модели люди становятся не нужны», – констатировал он.

«В общем, мир приходит, с одной стороны, в хаос, с другой – в этом хаосе видим зарождение нескольких ядер нового мира. Одно ядро, как ни странно, «назад в СССР», потому что социализм с его общественной собственностью на средства производства как раз выход из той самой проблемы – куда девать народ, потому что часть людей занимается общественно полезным трудом и все необходимое производит, а другие занимаются наукой, искусством, и в рамках социализма – это все закономерно и правильно. А с другой стороны, видим ядро венчурного капитализма Илона Маска, ярким представителем и лидером которого является [экс-президент США Дональд] Трамп. Это те самые корпорации, о которых мы в советских жутких фильмах смотрели – «Через тернии к звездам», или как не так давно в «Аватаре» было показано. Мы находимся на сломе, новый мир еще не родился, ещё будет пролито много крови и сломано много копий», – уточнил политолог.

Как полагает Неживой, все глобальные риски 2024 года связаны с тем, чтобы «дележка экономики не зашла слишком далеко и не дошло до применения ядерного оружия». «Это основные риски, потому что банковский капитал на Западе теряет сейчас – он не востребован, деньги перестают работать. Видим этот долг у американцев, который годами по дням растет на огромную сумму, и остановиться они не могут. Количество всегда переходит в качество, и это очень быстро произойдет. Основные риски, чтобы от безысходности они не начали конфликт с применением сначала тактического ядерного оружия, а потом уже более серьезного. Они бы начали давно бы, но Россия обладает подавляющим преимуществом в этом виде оружия. И НАТО уже сломалось на Украине об Россию. Это можно зафиксировать четко. Со всей своей техникой и этими штучками оказалось, что это не такой страшный зверь», – подчеркнул он.

Говоря о рисках для России в 2024 году, Неживой назвал экономические проблемы при сохранении постов «господ Набиуллиной и Силуанова», как представителей филиала МВФ, который не в состоянии «рулить экономикой» в новых условиях.

«Думаю, что в следующем году они потеряются наконец-то. Мы увидим других людей, другие методы управления и совсем другую экономику, – не ту, где можно поднять ставку и считать, что ты этим всё решишь. Или, условно, ребят из корпораций, которые привыкли воровать, расхищать и никакой экономической эффективности там нет. У нас самая простая вещь отсутствует – кадровое звено третьего производственного состава, потому что это всё было уничтожено, а сейчас надо возрождать профессиональные училища и специальное образование, инженерную школу, тот же самый НИОКР. Китай демонстрирует большие успехи именно потому, что он туда вкладывается. Вот это все мы увидим. А с этими ребятами («господами Набиуллиной-Силуановым») будет покончено вместе со старым миром», – считает политолог.

«Мне, как эксперту-политологу, на внутреннем контуре видится только один риск – это упустить ситуацию с экономикой настолько, что населению некуда будет деваться. Мы сейчас видим попытки дестабилизировать ситуацию с экономикой внутри России. Та же госпожа Набиуллина прямую ответственность несет за все это дело. Но, думаю, у них это не получится. Сейчас они занимаются тем, что не допускают импортозамещения, индустриализации. Понятное дело, у них хозяева в другом месте находятся. Может, они не привыкли работать в индустриализованной державе, может, не хотят, чтобы мы индустриализовались. Вопрос в том, что их менять надо, и это в общем-то признано всеми. Думаю, что в следующем году как раз их поменяют, и все будет хорошо», – заключил Неживой.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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