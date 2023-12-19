Запад готовит новые провокации против России: кризис в США может стать главной угрозой для всего мира

Основными итогами уходящего года являются наметившийся раскол в западном мире с рисками социального взрыва в США и на Украине на фоне роста престижа БРИКС, а также успехов России в специальной военной операции (СВО), считает политолог, глава Центра политического анализа Павел Данилин. По его оценке, главное событие – выдвижение президента РФ Владимира Путина на выборы главы государства, самыми серьезными рисками в 2024 году могут стать вмешательство Запада в избирательную кампанию. Об этом эксперт сказал в интервью РИА «Новый День».

«Главное политическое событие во внутренней политике РФ – это безусловно выдвижение президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства. Возможности этого были заложены в поправках в Конституцию, и общественный запрос на это присутствует достаточно существенный. Поэтому особых сомнений в том, кто будет победителем на этих выборах, конечно, нет, но сами грядущие выборы являются конечно же важнейшим событием по легитимизации российской власти в предстоящую шестилетку. Это первая составляющая. И вторая, не менее важная, составляющая – это выборы мэра Москвы. Это также немаловажно, значимо и определяет развитие главного мегаполиса страны на годы вперед», – отметил Данилин.

Политолог также выделил среди главных событий года «достаточно успешно продолжающуюся СВО во всех смыслах этого слова». «Здесь отдельным образом следовало бы выделить мятеж [основателя ЧВК «Вагнер» Евгения] Пригожина, который не удался и провалился за один день. Государство продемонстрировало достаточно высокую степень готовности к отражению угроз внутренних и неготовность к раскачке – консолидация вокруг лидера очевидно на высочайшем уровне. И поэтому можно сказать, что этот мятеж пошел даже на пользу государству. Он показал как для так называемых ультрапатриотов, так и для либералов, что главная задача – это сохранение единства во всех смыслах этого слова – межнационального, социального единства», – пояснил он.

Данилин также обратил внимание на успехи России на фоне кризиса на Украине. «Противостояние России санкционному давлению, резкое наращивание производства, особенно в сфере ВПК, а также существенный рост ВВП, несмотря на санкционное давление, составивший более 3%, что, безусловно, стало шоком для большинства наших оппонентов и противников. Параллельно с этим следует отметить ослабление части наших противников на фоне неуспехов Украины в так называемом контрнаступлении, разочарованность в [президенте Украины Владимире] Зеленском как внутри украинского общества, так и в глазах западных элит. Украина входит в новый год в очень и очень ослабленном состоянии. И неготовность Зеленского проводить выборы демонстрирует реально нестабильную, и, я бы сказал, даже взрывоопасную ситуацию в этой стране», – подчеркнул эксперт.

В то же время политолог отметил, что в этом году проявились «существенные тенденции к расколу Евросоюза» как между его членами, так и по отношениям с Россией, взаимоотношениям с США, а также между ЕС-США и Китаем.

«Важнейшим внешнеполитическим событием года стало резкое обострение напряженности на Ближнем Востоке. Атака ХАМАС и последовавшие за этим непропорциональные действия израильской армии существенным образом привели к деградации ситуации на Ближнем Востоке», – констатировал Данилин.

«Нельзя не отметить расширение БРИКС, планируемое на 1 января 2024 года, и вообще укрепление этой организации как таковой. Ее институциализация и желание ряда государств либо ассоциированными членами, либо просто членами, демонстрирует запрос на антиглобалистскую или альтерглобалисткой повестку. Это все в том числе играет на усиление нашей страны, с одной стороны, с другой – на усиление позиций Китая и на ослабление позиций глобалистских структур, для которых текущий год стал непростым годом испытаний. И кажется, что в этом году у крупнейших глобалистских игроков, транснациональных корпораций в энергетической сфере, сфере управления активами был целый ряд «черных лебедей», начиная от банкротств банков в США и Швейцарии и заканчивая неуспешными действиями корпораций типа BlackRock на Украине», – напомнил он.

Кроме того, Данилин обратил внимание на ослабление позиций президента США Джо Байдена. По его мнению, вхождение Штатов в избирательную кампанию не только дестабилизирует ситуацию в Америке, но и становится угрозой для всего мира в 2024 году. «США находятся если не на грани социального и политического взрыва, то достаточно близко к этой ситуации. Все будет зависеть от того, насколько и как пойдут выдвижения кандидатов на праймериз. Это тоже может существенным образом повлиять на события в мире в целом», – уточнил политолог.

«Что касается основных рисков на 2024 год... Для России главным риском является внешнее вмешательство в выборный процесс в РФ, в частности, в выборы президента РФ и попытки легитимизировать власть тем или иным способом. Не менее важным и существенным является угроза для всего мира со стороны различных сил внутри США – слишком большое количество противоречий есть сейчас в отношениях между различными социальными и политическими группами внутри США», – заключил Данилин.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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