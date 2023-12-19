Оттепель в Москве: синоптик уточнил, когда ждать похолодания

Оттепель в Москве сохранится до конца недели. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, понижение температуры воздуха начнется в воскресенье.

«В воскресенье уже ночные температуры отрицательные, а днем около ноля. В начале следующей недели прогнозируется тенденция к понижению температуры. Температура понизится, но по отношению к климатическим нормам она будет высокая и будет выше нормы на 3-4 градуса, а не на 7-8 градусов, как на этой неделе. Будут легкие морозцы», – сказал Вильфанд в комментарии «Интерфаксу».

По словам синоптика, температура днем и ночью будет отрицательной и понизится до минус 5 – минус 3 градусов.

«В понедельник в ночь прогнозируется временами снег, а днем в понедельник небольшой снег», – уточнил Вильфанд, добавив, что из-за понижения температуры с воскресенья москвичам нужно готовиться к очень сильной гололедице.

Москва, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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